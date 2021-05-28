В центре Москвы перекрыли улицу из-за пожара

Старый Толмачевский переулок в центре Москвы частично перекрыт из-за пожара, возникшего в нежилом доме. Об этом сообщает дептранс Москвы в своем канале в Telegram.

Точный адрес дома, в котором началось возгорание, и площадь пожара не сообщается. В тексте сообщения указано, что "жвижение по Старому Толмачевскому переулку частично перекрыто".

В пресс-службе ведомства уточнили, что на месте происшествия работают оперативные службы столицы.

