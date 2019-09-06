В центре Москвы мужчину ограбили и ранили из травматического пистолета
6 сентября21:34
На площади у Павелецкого вокзала двое неизвестных напали с оружием на мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Отмечается, что мужчина вышел из здания кредитной организации, после чего в него выстрелили и отняли сумку с деньгами.
После инцидента нарушители скрылись. В настоящий момент пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением. В полиции ведется поиск грабителей.
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ФОТО: depositphotos.com
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