В центре Москвы горит кафе

В центре Москвы на улице Большая Дмитровка возник пожар в одном из кафе, сообщает «Интерфакс».

Спасатели уже выехали на место ЧП, посетителей кафе эвакуируют.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:КафеПожарМосква
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