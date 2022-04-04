В центре Москвы горит кафе
4 апреля 202216:24
В центре Москвы на улице Большая Дмитровка возник пожар в одном из кафе, сообщает «Интерфакс».
Спасатели уже выехали на место ЧП, посетителей кафе эвакуируют.
О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
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4 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru