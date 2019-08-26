В центре Москвы горит женский монастырь

В центре Москвы в Рождественском женском монастыре постройки XIV века произошло возгорание. Об это сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, горит кровля одного из храмов монастыря. Сейчас пожарные ведут активную борьбу с пламенем. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

В минувший четверг НСН писала, что серьёзный пожар произошёл в Санкт-Петербурге. Там загорелся свечной склад на Складской улице в Невском районе. Ранг пожара повышен до максимального для города пятого номера. Об этом сообщили в главке МЧС северной столицы.

Как рассказывали очевидцы, внутри полыхающего четырёхэтажного строения произошел хлопок. В горящем здании рухнули перекрытия на некоторых этажах. В тушении принимал участие пожарный вертолет Ми-8. По данным МЧС, из здания были выведены 200 человек.







