В центре Москвы эвакуируют людей из горящего дома
29 мая 202020:26
В центре Москвы горит многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В настоящее время, по данным агентства, ведется эвакуация жителей дома. Здание находится на Большой Пионерской, 28.
Уточняется, что возгорание возникло на седьмом этаже, спасатели эвакуируют жильцов соседних квартир. На месте происшествия наблюдается сильное задымление. Известно, что пожарные уже спасли одного человека, пишет агентство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru