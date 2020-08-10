В центре Минска идут взрывы светошумовых гранат для разгона протестующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как передает агентство, центральная часть города окутана дымом. Отмечается, что ведутся массовые задержания протестующих. По данным агентства, в центре Минска находится около тысячи участников акции протеста.

В Белоруссии проходят акции протеста после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.





