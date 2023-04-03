В центре Мелитополя взорвали автомобиль

Ещё пять землетрясений магнитудой до 4,6 произошло на Камчатке Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32 человек Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в Киев с «неожиданным визитом» Действующий президент Черногории Мило Джуканович признал свое поражение на выборах главы государства «НАШЕ Радио» объявляет Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА»