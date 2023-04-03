В центре Мелитополя взорвали автомобиль
Автомобиль взорвался в центре Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы», — отмечается в сообщении.
Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. Данные о пострадавших уточняются.
Накануне Мелитополь подвергся обстрелу со стороны Украины. По данным местных властей, ВСУ использовали реактивные системы залпового огня Himars и РСЗО «Ольха» с кассетными боеприпасами, отмечает телеканал «360». Шесть человек были госпитализированы, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск
- «Вместе на Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске
- В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию
- Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
- Украинский генерал заявил о неспособности НАТО произвести достаточно боеприпасов для ВСУ
- Президент Казахстана назначил нового главу МИД республики
- Южная Корея, США и Япония проведут совместные учения ВМС
- СМИ: Костомаров в стабильном состоянии, но остается в реанимации
- Профессор Галеотти: Киеву нужно опасаться скрытого потенциала России
- «НАШЕ Радио» объявляет Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru