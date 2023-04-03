В центре Мелитополя взорвали автомобиль

Автомобиль взорвался в центре Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

ВСУ нанесли удар по Мелитополю из установок HIMARS

«По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы», — отмечается в сообщении.

Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. Данные о пострадавших уточняются.

Накануне Мелитополь подвергся обстрелу со стороны Украины. По данным местных властей, ВСУ использовали реактивные системы залпового огня Himars и РСЗО «Ольха» с кассетными боеприпасами, отмечает телеканал «360». Шесть человек были госпитализированы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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