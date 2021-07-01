В центре Лондона ранен один человек после нападения неизвестного с ножом
Мужчина получил ножевое ранение в результате нападения на него неизвестного человека в центре Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую полицию.
Пострадавши госпитализирован с ранениями головы. Отмечается, что его жизнь находится в безопасности.
В настоящее время задержан подозреваемый 25-летний молодой человек, который был опознан очевидцами.
Инцидент произошел на перекрестке Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. После нападения прошла эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru