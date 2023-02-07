В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Центральной Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 06:13 мск. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от района Гельбаши, очаг располагался на глубине двух километров.
Накануне утром землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки ощущались в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Тартус. Днем в Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,6, три десятка афтершоков и новые мощные подземные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, из-за стихийного бедствия погиб 2921 житель Турции, 15 834 человека пострадали, пишет РИА ФАН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур по 12 февраля включительно, отмечает Газета.ру.
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