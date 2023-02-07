В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 06:13 мск. Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от района Гельбаши, очаг располагался на глубине двух километров.

Накануне утром землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки ощущались в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Тартус. Днем в Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,6, три десятка афтершоков и новые мощные подземные толчки магнитудой 7,7.

По последним данным, из-за стихийного бедствия погиб 2921 житель Турции, 15 834 человека пострадали, пишет РИА ФАН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур по 12 февраля включительно, отмечает Газета.ру.

