В центральной Мексике эвакуированы более 2,4 тысяч человек из-за наводнения

Более 2,4 тысяч жителей районов Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан в штате Керетаро в центральной части Мексики эвакуированы из-за наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике

Причиной наводнения стали сильные ливни, которые вызвали выход из берегов реки Сан-Хуан.

Данных о жертвах и пострадавших нет. В районе Текискьяпане объявлен максимальный уровень угрозы.

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Фото: twitter.com/AirplaneMarc
ТЕГИ:МексикаНаводнение
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