В центральной Мексике эвакуированы более 2,4 тысяч человек из-за наводнения
2 октября 202100:21
Более 2,4 тысяч жителей районов Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан в штате Керетаро в центральной части Мексики эвакуированы из-за наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Причиной наводнения стали сильные ливни, которые вызвали выход из берегов реки Сан-Хуан.
Данных о жертвах и пострадавших нет. В районе Текискьяпане объявлен максимальный уровень угрозы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru