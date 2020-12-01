В Трире заявили об умышленном наезде на пешеходов
Водитель, въехавший в людей в германском Трире мог специально направить автомобиль на пешеходов. Об этом заявил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе. Он подтвердил гибель в результате инцидента двух человек, пострадали 15.
Водитель задержан. Полиция ранее заявила о преждевременности выводов о его мотивах. По информации правоохранителей, на пешеходную зону выехал 51-летний местный житель.
Местные СМИ уточняют, что он имеет гражданство ФРГ. При задержании он оказал сопротивление полицейским.
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