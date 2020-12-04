В трех городах на западе Мексики в результате стрельбы погибли 6 человек
В трех городах на западе Мексики в результате стрельбы погибли 6 человек, передает Regnum.
Инциденты произошли в городах Котиха, Токумбо и Тингуиндин на границе штатов Мичоакан и Халиско. Полиция задержала двух подозреваемых, изъяла 30 автомобилей и 19 единиц оружия. По версии следствия, речь идет о столкновении криминальных групп.
В январе в колледже мексиканского города Торреоне произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Стрельбу открыл 12-летний школьник, вооруженный двумя пистолетами. Среди погибших предполагаемый нападавший и одна преподавательница, еще 6 человек получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru