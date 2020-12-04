В трех городах на западе Мексики в результате стрельбы погибли 6 человек, передает Regnum.

Инциденты произошли в городах Котиха, Токумбо и Тингуиндин на границе штатов Мичоакан и Халиско. Полиция задержала двух подозреваемых, изъяла 30 автомобилей и 19 единиц оружия. По версии следствия, речь идет о столкновении криминальных групп.

В январе в колледже мексиканского города Торреоне произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Стрельбу открыл 12-летний школьник, вооруженный двумя пистолетами. Среди погибших предполагаемый нападавший и одна преподавательница, еще 6 человек получили ранения.

