В Тольятти загорелся прогулочный теплоход

Прогулочный теплоход, находящийся на причале, загорелся в Тольятти. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области.

О возгорании стало известно в 09:53 (08:53 мск). Прибывшие на место ЧП специалисты установили, что сильное задымление произошло в машинном отделении прогулочного судна «Империя».

«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – пожар №2», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Никто не пострадал. На месте инцидента находятся 61 человек и 18 единиц техники.

Ранее теплоходы «Коноша» и «Сормовский-3067» столкнулись на реке Дон в Ростовской области, напоминает RT. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

