В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
Прогулочный теплоход, находящийся на причале, загорелся в Тольятти. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области.
О возгорании стало известно в 09:53 (08:53 мск). Прибывшие на место ЧП специалисты установили, что сильное задымление произошло в машинном отделении прогулочного судна «Империя».
«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – пожар №2», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
Никто не пострадал. На месте инцидента находятся 61 человек и 18 единиц техники.
Ранее теплоходы «Коноша» и «Сормовский-3067» столкнулись на реке Дон в Ростовской области, напоминает RT. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru