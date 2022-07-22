В Тольятти участковый застрелил поднадзорного

Житель Тольятти, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции, напал на участкового и сотрудницу самарского УФСИН, завладев оружием правоохранителей.

«Приведя его в боевую готовность, направил на сотрудника правоохранительного органа. Участковый пресек его действия, применив табельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение, от которого скончался», - сообщили в пресс-службе СК РФ по Самарской области.

В ведомстве сообщили, что участковый и сотрудница регионального УФСИН пришли к тольяттинцу с проверкой, но он повел себя агрессивно и напал на правоохранителей.

По данному факту в отношении поднадзорного возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.







