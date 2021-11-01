Мужчина в образе Джокера ранил 17 человек в метро Токио

24-летний житель Токио Киота Хаттори в костюме Джокера напал с ножом на пассажира в токийском метро. После нападения он поджёг вагон экспресс-поезда, пострадали 17 человек, сообщает информагентство NHK.

К счастью, обошлось без погибших. При этом состояние троих из раненных оценивается врачами как тяжёлое.

По всей видимости, Хаттори решил повторить сцену из фильма «Джокер» по случаю Хэллоуина. В фильме главный персонаж убивает двоих мужчин в вагоне метро.

После нападения Хаттори поджег вагон и закурил, ожидая прихода полиции. Его задержали по подозрению в покушении на убийство.

По информации издания Nikkei Asia, Киота Хаттори специально выбрал экспресс-поезд, который не останавливается на всех станциях метро. Мужчина рассказал полиции, что сожалеет, что не смог убить людей и надеется, что его казнят.

