Мужчина в образе Джокера ранил 17 человек в метро Токио
24-летний житель Токио Киота Хаттори в костюме Джокера напал с ножом на пассажира в токийском метро. После нападения он поджёг вагон экспресс-поезда, пострадали 17 человек, сообщает информагентство NHK.
К счастью, обошлось без погибших. При этом состояние троих из раненных оценивается врачами как тяжёлое.
По всей видимости, Хаттори решил повторить сцену из фильма «Джокер» по случаю Хэллоуина. В фильме главный персонаж убивает двоих мужчин в вагоне метро.
После нападения Хаттори поджег вагон и закурил, ожидая прихода полиции. Его задержали по подозрению в покушении на убийство.
По информации издания Nikkei Asia, Киота Хаттори специально выбрал экспресс-поезд, который не останавливается на всех станциях метро. Мужчина рассказал полиции, что сожалеет, что не смог убить людей и надеется, что его казнят.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Мужчина в образе Джокера ранил 17 человек в метро Токио
- Власти Новгородской области первыми в РФ продлили нерабочие дни
- СМИ: в Москве найден мёртвым экс-директор Таджикского алюминиевого завода
- СМИ: Армия Турции может завтра начать операцию против союзных США «Сирийских демократических сил»
- Хабенский вернул отменённый спектакль Богомолова на сцену МХТ
- Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета
- В Севастополе неизвестный заявил о бомбе в здании правительства
- СМИ обнаружили базу данных заказчиков фальшивых ПЦР-тестов
- Цена авиакеросина снова обновила рекорд
- Путин предложил посмотреть в прицел на вошедший в Чёрное море корабль ВМС США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru