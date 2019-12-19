В Тобольске гость расстрелял семью и покончил с собой
В Тобольске мужчина открыл в гостях огонь из обреза по семейной паре, после чего свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области. Трагедия разыгралась накануне вечером в многоквартирном доме по улице Семена Ремезова.
49-летний гость повздорил с хозяевами квартиры, после чего начал стрельбу. От полученных ранений глава семейства скончался на месте, его супруга доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Виновник не стал дожидаться полиции и застрелился, отмечает «Свободная пресса».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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