В Тобольске гость расстрелял семью и покончил с собой

В Тобольске мужчина открыл в гостях огонь из обреза по семейной паре, после чего свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области. Трагедия разыгралась накануне вечером в многоквартирном доме по улице Семена Ремезова.

49-летний гость повздорил с хозяевами квартиры, после чего начал стрельбу. От полученных ранений глава семейства скончался на месте, его супруга доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Виновник не стал дожидаться полиции и застрелился, отмечает «Свободная пресса».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

