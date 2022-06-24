В Тбилиси застрелили одного из основателей инвесткомпании Silk Road Group

Грузинский бизнесмен Леван Качарава застрелен в Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

По сообщениям телеканалов, бизнесмена расстреляли, когда он находился в своем автомобилей. Отмечается, что в него было выпущено порядка 20 пуль.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «умышленное убийство и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия».

В инвесткомпанию Silk Road Group входят телекоммуникационная компания Silknet и грузинская сеть мобильной связи GeoCell.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:Тбилиси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры