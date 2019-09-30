В Татарстане женщина и ее приятель изнасиловали троих мужчин

В Татарстане задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии изнасилований мужчин в саунах. Как пишут «Дни.ру», женщина знакомилась с потенциальными жертвами в соцсетях и приглашала их на «свидание» в сауну.

Однако потенциальная любовница поджидала гостя вместе со своим подельником. В результате они насиловали жертв, снимая все на видео, а впоследствии шантажировали потерпевших обнародованием записей.

По данным республиканской прокуратуры, установлена причастность подозреваемых как минимум к трем эпизодам.

