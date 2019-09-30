В Татарстане женщина и ее приятель изнасиловали троих мужчин
30 сентября 201910:35
В Татарстане задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии изнасилований мужчин в саунах. Как пишут «Дни.ру», женщина знакомилась с потенциальными жертвами в соцсетях и приглашала их на «свидание» в сауну.
Однако потенциальная любовница поджидала гостя вместе со своим подельником. В результате они насиловали жертв, снимая все на видео, а впоследствии шантажировали потерпевших обнародованием записей.
По данным республиканской прокуратуры, установлена причастность подозреваемых как минимум к трем эпизодам.
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