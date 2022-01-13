В Татарстане задержали сотрудников банка за кражу 25 млн рублей

В Набережных челнах полиция задержала двух сотрудников банка за кражу 25 млн рублей у кредитной организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что махинации с хищением денег проводились в период с 3 декабря по 30 декабря прошлого года. По данным полиции, деньги были потрачены по усмотрению сотрудников.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «присвоение или растрата, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Оба задержанных получили подписку о невыезде.



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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТатарстанЗадержание
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