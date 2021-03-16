В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю из огнеупорного материала

По данным ведомства, пожар на бульваре Победы в Заинске начался во вторник вечером, первые сообщения об этом поступили в 18:39. Отмечается, что памятник установили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был выполнен из "композитного материала", который был заявлен как огнеупорный.

В МЧС уточнили, что огонь, распространившийся на площади около 6 квадратных метров, был ликвидирован в 18:50, однако монумент сгорел дотла. Причины пожара неизвестны. Республиканская прокуратура инициировала проверку качества и огнестойкости материалов, из которых был изготовлен памятник.

Агентство со ссылкой на собственный источник передает, что возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали в районе памятника компанию молодых людей.

