В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю из огнеупорного материала

В городе Заинск в Татарстане сгорел установленный в 2020 году памятник Воину-освободителю; монумент был выполнен из "огнеупорного материала". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, пожар на бульваре Победы в Заинске начался во вторник вечером, первые сообщения об этом поступили в 18:39. Отмечается, что памятник установили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был выполнен из "композитного материала", который был заявлен как огнеупорный.

В МЧС уточнили, что огонь, распространившийся на площади около 6 квадратных метров, был ликвидирован в 18:50, однако монумент сгорел дотла. Причины пожара неизвестны. Республиканская прокуратура инициировала проверку качества и огнестойкости материалов, из которых был изготовлен памятник.

Агентство со ссылкой на собственный источник передает, что возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали в районе памятника компанию молодых людей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПобедаПожарыТатарстан
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