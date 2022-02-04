В Татарстане пять человек госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

Пять человек госпитализировали с отравлением неизвестным веществом в селе Высокая гора в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Пострадавшие доставлены в Высокогорскую центральную районную больницу. Предположительно, они получили отравление угарным газом.



Отмечается, что среди госпитализированных две девочки 2019 и 2021 годов рождения, девушка 1998 года рождения. Их состояние оценивается, как тяжелое. Состояние еще двух пострадавших - мужчин 1995 и 1977 годов рождения - оценивается как легкой степени тяжести.



