В Татарстане пять человек госпитализированы с отравлением неизвестным веществом
Пять человек госпитализировали с отравлением неизвестным веществом в селе Высокая гора в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление МЧС.
Пострадавшие доставлены в Высокогорскую центральную районную больницу. Предположительно, они получили отравление угарным газом.
Отмечается, что среди госпитализированных две девочки 2019 и 2021 годов рождения, девушка 1998 года рождения. Их состояние оценивается, как тяжелое. Состояние еще двух пострадавших - мужчин 1995 и 1977 годов рождения - оценивается как легкой степени тяжести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- РФ сыграет с Португалией в финале ЧЕ по мини-футболу
- Более 440 тысяч россиян посетили Дубай в 2021 году
- В Перу разбился самолет с туристами
- В Турции зафиксирован рекордный прирост по суточным заражениям ковид
- Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
- Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
- Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
- Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год
- Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
- «Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru