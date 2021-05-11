В Татарстане объявили 12 мая днем траура

В Татарстане 12 мая объявили днем траура из-за вооруженного нападения на школу №175 в Казани.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли восемь человек, еще 20 пострадали. Их госпитализировали. Сотрудники полиции задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. Он сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Жилой дом, в котором находится квартира Галявиева, эвакуировали.

Власти Татарстана сообщили, что сейчас в гимназии №175 безопасно. Правительство Казани закрыло вход во все школы города. В районе гимназии введен режим КТО.

