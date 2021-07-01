В Тамбовской области избили активиста, который пожаловался Путину
Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на жителя Сосновского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В соцсетях утверждают, что трое неизвестных напали на Романа Герасимова из села Берёзовка, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета в ходе Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.
По данным соцсетей пострадавший получил три ножевых ранения, он был госпитализирован. В полиции рассказали, что о нападении сообщил сын Герасимова.
Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, сообщает RT. Мероприятие длилось три часа 42 минуты, российский лидер ответил на 68 вопросов.
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