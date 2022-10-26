В Таиланде нашли тело пропавшей высокопоставленной россиянки

Тело гражданки России, которая пропала на минувшей неделе, обнаружено на острове Пхукет в Таиланде. Об этом информирует Генеральное консульство РФ на Пхукете.

Елена Радченко 53 лет приехала на отдых в юго-восточную страну из Свердловской области. Она утонула во время купания в море 20 октября, подтвердил генеральный консул Владимир Соснов.

В поисково-спасательной операции пропавшей россиянки принимали участие более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции, бойцов береговой охраны Таиланда, в том числе водолазы, были задействованы вертолёты. В итоге утонувшую нашли в море приблизительно в километре от того места, где она ориентировочно вошла в воду. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там же на пляже остались ее вещи.

Теперь будет проведена процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, которые сопровождали её в туристической поездке. Елена Радченко занимала должность начальника службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

