В Таиланде нашли тело пропавшей высокопоставленной россиянки
Тело гражданки России, которая пропала на минувшей неделе, обнаружено на острове Пхукет в Таиланде. Об этом информирует Генеральное консульство РФ на Пхукете.
Елена Радченко 53 лет приехала на отдых в юго-восточную страну из Свердловской области. Она утонула во время купания в море 20 октября, подтвердил генеральный консул Владимир Соснов.
В поисково-спасательной операции пропавшей россиянки принимали участие более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции, бойцов береговой охраны Таиланда, в том числе водолазы, были задействованы вертолёты. В итоге утонувшую нашли в море приблизительно в километре от того места, где она ориентировочно вошла в воду. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там же на пляже остались ее вещи.
Теперь будет проведена процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, которые сопровождали её в туристической поездке. Елена Радченко занимала должность начальника службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 518 / сут.
Умерли
390 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 517 / сут.
- СМИ сообщили об обысках у Собчак по делу ее коммерческого директора
- СМИ: На Западе отметили рост тактической слаженности российских военных при Суровикине
- Система экспресс-диагностики гепатита появится в 2023 году
- Российская олимпийская чемпионка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе
- Пашинян намерен встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи
- Оппозиция Германии призвала Зеленского к немедленным переговорам с Путиным
- Бочкарёв: Пять крупнейших клиник Москвы оснастят системами «умной» эксплуатации
- Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний
- Минздрав не планирует ограничения по онлайн продаже лекарств
- Кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru