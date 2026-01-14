В Таиланде количество жертв железнодорожной катастрофы выросло до 27
14 января 202611:43
Число погибших в аварии с пассажирским поездом в Таиланде увечилось до 27. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.
Ранее стало известно, что в провинции Накхонратчасима как минимум 10 человек погибли и более 40 пострадали при столкновении поезда с обрушившимся строительным краном. Состав следовал по маршруту Бангкок — Убонратчатхани, пишет RT.
«На настоящий момент количество погибших... составляет 27 человек, еще 79 человек получили травмы различной степени тяжести», - указано в сообщении.
Как уточнило СМИ, пострадали люди в возрасте от года до 85 лет.
