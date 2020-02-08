В Таиланде число пострадавших от стрельбы солдата выросло до 21

Количество раненых в ходе стрельбы на улицах таиландского города Накхон Ратчасима, которую развязал военнослужищай, возросло 21, среди погибших 17 человек, информирует РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Ранее НСН сообщила, что в Сети появилось видео стрельбы в Таиланде. Солдат одной из частей Cухопутных войск в Таиланде расстрелял жителей на улицах города Накхон Ратчасима. Первоначально сообщалось, что было 12 жертв стрельбы и не менее 16 заложников, которых военнослужащий удерживает на четвертом этаже местного торгового центра.