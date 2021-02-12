В Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Таджикистане вечером 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения располагался на глубине 80 км. Эпицентр зафиксирован в 22 км от горного поселка Мургаб с населением около 11 тысяч человек. В 243 км от эпицентра расположен китайский город Кашгар с населением около 274 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.