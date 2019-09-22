В Таджикистане задержали ранившего российских военных мужчину

Сотрудники МВД Таджикистана задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух российских военнослужащих. Задержанные страдает психическим расстройством сообщает ТАСС , опираясь на данные представителя министерства.

«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», - сообщил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

В посольстве России в Таджикистане также следят за ситуацией, уточняет RT.

Напомним, в субботу, 21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане были ранены психически больным человеком и доставлены в местную больницу для оказания необходимой помощи.

