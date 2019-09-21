В Таджикистане российские военные пострадали от нападения с ножом
В Таджикистане двоим военнослужащим РФ нанесены ножевые ранения в результате нападения на них мужчины, страдающего психическим расстройством, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений», - сообщил агентству представитель ведомства.
Раненых российских военных госпитализировали в больницу в Душанбе. Подробности об их состоянии не сообщаются.
По данным МВД Таджикистана, нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.
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