В Таджикистане российские военные пострадали от нападения с ножом

В Таджикистане двоим военнослужащим РФ нанесены ножевые ранения в результате нападения на них мужчины, страдающего психическим расстройством, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений», - сообщил агентству представитель ведомства.

Раненых российских военных госпитализировали в больницу в Душанбе. Подробности об их состоянии не сообщаются.

По данным МВД Таджикистана, нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.

