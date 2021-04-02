В Сызрани обрушился балкон со стоявшей на нем пенсионеркой
2 апреля 202121:17
В городе Сызрани Самарской области женщина получила травмы после падения балкона на третьем этаже дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Отмечается, что женщина 1958 года рождения находилась на балконе во время обрушения, она попала на балкон второго этажа. Ее госпитализировали.
Следственный комитет по региону организовал доследственную проверку. В пресс-службе уточнили, что по ее итогам будет принято "процессуальное решение".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru