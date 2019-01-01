Происшествия
Сотрудники ДПС проводят проверку по факту инцидента.
В Сызрани автомобиль протаранил здание
22 июля22:23
На улице Энергетиков в Сызрани произошло смертельное ДТП, сообщает 7info.ru.
Водитель «ВАЗ-2110» протаранил здание, расположенное рядом со старой водонапорной башней. От машины в результате аварии практически ничего не осталось. В автомобиле находился только водитель и он погиб на месте ДТП.
Сотрудники ДПС проводят проверку по факту инцидента.
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