В Сызрани автомобиль протаранил здание

На улице Энергетиков в Сызрани произошло смертельное ДТП, сообщает 7info.ru.

Водитель «ВАЗ-2110» протаранил здание, расположенное рядом со старой водонапорной башней. От машины в результате аварии практически ничего не осталось. В автомобиле находился только водитель и он погиб на месте ДТП.

Сотрудники ДПС проводят проверку по факту инцидента.

