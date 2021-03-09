В Свердловской области обнаружили тело журналиста издания Ura.ru
Корреспондент издания Ura.ru Олег Манваров был найден мертвым в своей комнате в городе Березовский Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ по региону Александра Шульгу.
Шульга рассказал журналистам, что тело журналиста, проживавшего в общежитии, было найдено вечером 9 марта. Региональное отделение СК РФ провело доследственную проверку, предварительные итоги которой показали, что смерть была ненасильственной.
Однако, по данным Шульги, для уточнения обстоятельств происшествия и установления точной причины гибели мужчины будет проведена судмедэкспертиза. В настоящий момент следователи опрашивают родственников и знакомых Манварова.
По предварительным данным следкома, около 26 февраля журналист перестал выходить на связь с внешним миром и работать. При этом порядок в комнате погибшего не был нарушен, у следователей нет оснований подозревать, что в отношении него было совершено преступление.
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