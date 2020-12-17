В Свердловской области автомобиль упал с моста, один пассажир погиб

Автомобиль "Волга" упал с моста в Камышловском районе Свердловской области, один из пассажиров погиб, водитель и другой пассажир получили травмы. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.



Авария произошла на 16-м км автодороги Камышлов - Шадринск. По имеющимся данным, водитель автомобиля "Волга", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, наткнулся на препятствие и упал с моста.

44-летний пассажир автомобиля скончался на месте, второму пассажиру и водителю была оказана помощь, от госпитализации они отказались. Инспекторы ГИБДД выяснили, что никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель рассказал инспекторам, что после работы в одном из поселений выпил, а затем отправился в гости в соседний населенный пункт. По данным агентства, пассажиры просили водителя быть осторожнее и сбавить скорость, но он не прислушался к их словам.

