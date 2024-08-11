В сургутском кардиоцентре 94 человека отравились продуктами

В сургутском кардиоцентре у 94 человек обнаружили острую кишечную инфекцию. Об инциденте рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

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В медучреждении приостановлена плановая медпомощь. 68 человек госпитализировали в инфекционный стационар, остальным оказывают помощь амбулаторно.

Как сообщается в Telegram-канале департамента, причиной отравления стали некачественные продукты питания.

На этой неделе в Москве с острой кишечной инфекцией госпитализировали 31 сотрудника Черкизовского мясокомбинита. Все они принимали пищу в столовой предприятия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеСургут

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