В сургутском кардиоцентре 94 человека отравились продуктами
В сургутском кардиоцентре у 94 человек обнаружили острую кишечную инфекцию. Об инциденте рассказали в департаменте здравоохранения Югры.
В медучреждении приостановлена плановая медпомощь. 68 человек госпитализировали в инфекционный стационар, остальным оказывают помощь амбулаторно.
Как сообщается в Telegram-канале департамента, причиной отравления стали некачественные продукты питания.
На этой неделе в Москве с острой кишечной инфекцией госпитализировали 31 сотрудника Черкизовского мясокомбинита. Все они принимали пищу в столовой предприятия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru