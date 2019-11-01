В столкновении трех машин под Ростовом погиб ребенок

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

По данным агентства, дорожный инцидент произошел около 22 часов вечера (мск) на трассе Ростов - Ставрополь.

Предварительной причиной аварии называется выезд автомобиля «Нива» на встречную полосу движения, что привело к столкновнию с грузовиком «Газель» и машиной «Skoda».

Также в аварии пострадали три человека. В МВД заявили, что личность погибшего ребенка устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы.



