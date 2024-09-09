В Ставропольском крае загорелся торговый центр
9 сентября 202410:50
Торговый центр загорелся в городе Зеленокумске Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Специалисты локализовали огонь и продолжают ликвидацию возгорания.
«Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — подчеркнули в МЧС.
Ранее крупный пожар произошел в цеху по переработке резины в Екатеринбурге, пишет Ura.ru. Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи кв. м, к борьбе с огнем привлекли вертолет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru