В Ставропольском крае предотвратили теракт с участием гражданки ФРГ

Теракт с участием гражданки Германии предотвращен в Пятигорске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, киевский режим планировал преступление на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки ФРГ 1969 года рождения. Благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы специалисты выявили и заблокировали действие взрывного устройства близ объекта силового ведомства в Пятигорске. Бомба находилась в рюкзаке иностранки.

Женщину задержали, ее сумку осмотрели. Как установили специалисты-взрывотехники, взрывное устройство было изготовлено из вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также оснащено поражающими элементами.

Кроме того, силовики выяснили, что гражданка Германии была вовлечена в преступную мошенническую деятельность. На протяжении длительного периода противник использовал ее в качестве «дропа» при организации мошеннических схем в отношении россиян.

Ранее ФСБ задержала в пяти регионах семь человек, которые совершали поджоги объектов энергетики, транспорта и связи и автомобили правоохранителей, пишет Ura.ru.

