В Ставропольском крае экстренно сел вертолет Ми-2

Доходы российских компаний за первые два квартала этого года снизились вдвое по сравнению с первым полугодием 2022-го

85% российских работодателей заявили о трудностях в подборе специалистов

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии превысила 41 тысячу долларов

Шлейф пепла от вулкана Шивелуч протянулся на 230 км от кратера

Певица Zivert станет наставником в новом сезоне шоу «Голос»