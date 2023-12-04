В Ставропольском крае экстренно сел вертолет Ми-2
4 декабря 202310:54
Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Причина произошедшего не уточняется.
Как сообщает Telegram-канал «112», вертолет совершал плановый облет нефтепровода и совершил посадку из-за технических неполадок.
Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса». По данным МЧС, при взлете воздушное судно начало терять высоту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru