В Ставропольском крае экстренно сел вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Причина произошедшего не уточняется.

Как сообщает Telegram-канал «112», вертолет совершал плановый облет нефтепровода и совершил посадку из-за технических неполадок.

Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса». По данным МЧС, при взлете воздушное судно начало терять высоту.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаВертолётМЧССтавропольский Край

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