В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП c участием грузовика
Два человека погибли в результате столкновения одного грузового и трех легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Кроме того, в результате аварии шесть человек получили травмы. В сообщении МВД указано, что ДТП произошло на 259 километре федеральной трассы "Кавказ", этот участок относится к Кочубеевскому району края.
Как передает агентство со ссылкой на ГУ МЧС, авария произошла в 21:40 по московскому времени. Пострадавших госпитализировали в больницу города Невинномысска. Детали происшествия выясняются.
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