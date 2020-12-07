В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП c участием грузовика

Два человека погибли в результате столкновения одного грузового и трех легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Кроме того, в результате аварии шесть человек получили травмы. В сообщении МВД указано, что ДТП произошло на 259 километре федеральной трассы "Кавказ", этот участок относится к Кочубеевскому району края.

Как передает агентство со ссылкой на ГУ МЧС, авария произошла в 21:40 по московскому времени. Пострадавших госпитализировали в больницу города Невинномысска. Детали происшествия выясняются.

