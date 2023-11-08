В Ставрополе при столкновении четырех легковушек пострадали три человека

В результате столкновения четырех легковых автомобилей на проспекте Кулакова в Ставрополе пострадали три человека, сообщила в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

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Инцидент произошел в 18:40 мск. Виновником стал водитель автомобиля Honda. Он не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся со Skoda. Машина по инерции налетела на Nissan, который ударился о движущийся впереди автомобиль.

В результате ДТП пострадали три человека, включая 13-летнего ребенка. Они обратились за медицинской помощью.

Накануне в Москве грузовик наехал на стоящий на МКАД автомобиль и сбил пешехода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АвтомобилиДТПСтаврополь

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