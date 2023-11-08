В Ставрополе при столкновении четырех легковушек пострадали три человека
В результате столкновения четырех легковых автомобилей на проспекте Кулакова в Ставрополе пострадали три человека, сообщила в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел в 18:40 мск. Виновником стал водитель автомобиля Honda. Он не смог выдержать безопасную дистанцию и столкнулся со Skoda. Машина по инерции налетела на Nissan, который ударился о движущийся впереди автомобиль.
В результате ДТП пострадали три человека, включая 13-летнего ребенка. Они обратились за медицинской помощью.
Накануне в Москве грузовик наехал на стоящий на МКАД автомобиль и сбил пешехода, передает «Радиоточка НСН».
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