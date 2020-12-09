В сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар

На верхних этажах высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.



Пожар был замечен около полуночи по местному времени в доме по адресу Котельническая набережная, 1/15. МЧС зафиксировал слабый белый дым на верхних этажах.

Данных о пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные службы.



