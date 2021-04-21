В США задержали подозреваемого в стрельбе в магазине

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе по людям в магазине. Об этом сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter.

Полиция подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании злоумышленника. По имеющейся информации, нападавший мог быть сотрудником магазина, в котором произошла перестрелка.

Во вторник днем мужчина начал стрелять в супермаркете в одном из окраинных районов города. Жертвой стрельбы стал один человек, еще двое получили ранения. Нападавшему удалось скрыться. Полиция предполагает, что нападение мог совершить 30-летний Габриель Уилсон.

