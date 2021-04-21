В США задержали подозреваемого в стрельбе в магазине
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе по людям в магазине. Об этом сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter.
Полиция подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании злоумышленника. По имеющейся информации, нападавший мог быть сотрудником магазина, в котором произошла перестрелка.
Во вторник днем мужчина начал стрелять в супермаркете в одном из окраинных районов города. Жертвой стрельбы стал один человек, еще двое получили ранения. Нападавшему удалось скрыться. Полиция предполагает, что нападение мог совершить 30-летний Габриель Уилсон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
- Киев способен дать «Газпрому» дополнительные мощности для транзита газа в Евросоюз
- Адвокат Навального заявила о его переводе в одиночную камеру больницы
- Гинцбург назвал количество привившихся «Спутником V»
- Talksport: Участники футбольной Суперлиги планируют завершить проект
- СМИ: Чехия в среду объявит о новой высылке российских дипломатов
- В ПАСЕ извинились перед Россией за скандал с украинским депутатом
- Гинцбург рассказал о повторной вакцинации «Спутником V»
- Apple презентовала фиолетовый iPhone 12
- В США заявили, что американский посол вернется в Москву после консультаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru