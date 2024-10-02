В США семь человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда
Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Массачусетс в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Инцидент произошел накануне вечером.
«Поезд Green Line сошел с рельсов рядом со станцией Лехмер в городе Кембридж», — отмечает СМИ.
Во время ЧП в поезде находились около 50 человек, семеро получили небольшие травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Руководитель местного транспортного управления Райан Кохолан исключил, что причиной схода могли стать «проблемы, связанные с конструкцией путей».
«Мы сосредоточены на человеческом факторе, связанном с этим инцидентом», - указал Кохолан.
Ранее в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, напоминает «Свободная пресса». По данным Минздрава, в результате ЧП погибли три человека, около 40 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru