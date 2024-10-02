В США семь человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда

Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Массачусетс в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел накануне вечером.

«Поезд Green Line сошел с рельсов рядом со станцией Лехмер в городе Кембридж», — отмечает СМИ.

Во время ЧП в поезде находились около 50 человек, семеро получили небольшие травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Руководитель местного транспортного управления Райан Кохолан исключил, что причиной схода могли стать «проблемы, связанные с конструкцией путей».

«Мы сосредоточены на человеческом факторе, связанном с этим инцидентом», - указал Кохолан.

Ранее в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, напоминает «Свободная пресса». По данным Минздрава, в результате ЧП погибли три человека, около 40 пострадали.

