В США россиянина обвинили в попытке поддержки террористической организации

Суд в Сакраменто, штат Калифорния обвинил россиянина Мурата Курашева в попытке оказания материальной поддержки запрещенной в РФ террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

По материалам суда, в результате расследования ФБР и партнеров бюро в других правоохранительных органах стало известно, что 34-летний россиянин «пытался оказать финансовую поддержку ХТШ, признанной иностранной террористической организацией».

Отмечается, что Курашев был арестован агентами ФБР, россиянин находится под стражей и ожидает своей первой явки.

Если суд признает вину россиянина, ему грозит 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.

