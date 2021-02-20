В США россиянина обвинили в попытке поддержки террористической организации
Суд в Сакраменто, штат Калифорния обвинил россиянина Мурата Курашева в попытке оказания материальной поддержки запрещенной в РФ террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.
По материалам суда, в результате расследования ФБР и партнеров бюро в других правоохранительных органах стало известно, что 34-летний россиянин «пытался оказать финансовую поддержку ХТШ, признанной иностранной террористической организацией».
Отмечается, что Курашев был арестован агентами ФБР, россиянин находится под стражей и ожидает своей первой явки.
Если суд признает вину россиянина, ему грозит 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.
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