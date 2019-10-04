В США при крушении самолета погибли три человека

В американском штате Мичиган потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).

Отмечается, что еще три человека пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту находилось шесть человек.

По данным агентства, самолет летел из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга. Что стало причиной крушения пока неизвестно. Начато расследование авиакатастрофы.



