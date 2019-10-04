В США при крушении самолета погибли три человека
4 октября 201900:45
В американском штате Мичиган потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).
Отмечается, что еще три человека пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту находилось шесть человек.
По данным агентства, самолет летел из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга. Что стало причиной крушения пока неизвестно. Начато расследование авиакатастрофы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: Pixabay
Горячие новости
- Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете
- ООН обсуждает с США вопрос невыдачи виз российским делегатам
- ЦСКА проиграл «Эспаньолу» во втором туре Лиги Европы
- Путин: Причиной выхода США из ДРСМД были интересы Вашингтона в Азии
- Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны