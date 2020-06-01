В США при крушении одномоторного самолета погибли 4 человека

В США потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в штате Иллинойс. Самолет рухнул в 5 км от Карлинвилла вблизи жилого дома. Уточняется, что никто из находившихся на земле не пострадал.

Погибли пилот и три пассажира. Национальное управление безопасности на транспорте начало расследование катастрофы.



