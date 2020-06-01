В США при крушении одномоторного самолета погибли 4 человека
1 июня 202023:16
В США потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в штате Иллинойс. Самолет рухнул в 5 км от Карлинвилла вблизи жилого дома. Уточняется, что никто из находившихся на земле не пострадал.
Погибли пилот и три пассажира. Национальное управление безопасности на транспорте начало расследование катастрофы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Способное достроить «Северный поток-2» судно принадлежит фонду Самары
- Тунис откроет границы с 27 июня
- Оперштаб: В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
- Черногория открыла границы для 130 стран, России в списке нет
- Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков
1 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru