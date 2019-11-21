В США неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома

Неизвестный пытался совершить попытку проникновения на территорию Белого дома на внедорожнике. Как отмечает RT, об этом заявили в Секретной службе США. Отмечается, что злоумышленник собирался попасть на территорию, пристроившись за другой машиной, законно въехавшей в контрольно-пропускной пункт комплекса Белого дома.

Управлявший автомобилем мужчина и само транспортное средство были незамедлительно задержаны.