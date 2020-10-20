В США арестовали восемь человек за контрабанду электроники в Россию

Восемь фигурантов дела о контрабанде электроники из США в Росиию арестованы в Нью-Йорке. Местоположение еще двоих подозреваемых неизвестно. Общая сумма ущерба составила не менее 50 миллионов долларов, сообщает Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк.

По версии следствия, десять подозреваемых, которые являлись пассажирами и сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот», вывезли из США дорогостоящие электронные устройства, в том числе продукцию компании Apple, на сумму более 50 миллионов долларов. Многие гаджеты были украдены. Как минимум один обвиняемый является гражданином России.

Как сообщается на сайте ведомства, участники преступной схемы без разрешения вывозили украденную технику, которую покупали в США. Госдепартамент США аннулировал 113 виз сотрудников “Аэрофлота” из-за предполагаемого участия в схеме.

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