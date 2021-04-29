В США арестовали россиянина Стерлингова по делу об отмывании средств

Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов арестован в США по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.

Стерлингов обвиняется в отмывании нелегально полученных денег, а также в переводе средств без соответствующей лицензии. По данным следствия, Стерлингов также организовал компанию по незаконному переводу средств, которая действовала с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Арест подозреваемого был осуществлен 27 апреля в Лос-Анджелесе

Материалы дела свидетельствуют о том, что Федеральное бюро расследований и Налоговая служба США проводили расследование перед арестом. Стерлингову также вменяют в вину создание онлайн-сервиса Bitcoin Fog, который якобы дает возможность легализовывать криптовалюту. Через сервис прошло около 1,2 млн биткойнов общей стоимость 335,8 млн долларов.

Данное правонарушение, по данным агентства, может быть наказано лишением свободы на срок до десяти лет. Кроме того, мужчине грозит крупный штраф, размер которого установит суд.

