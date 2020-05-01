В Совфеде скорбят о скончавшемся вице-премьере Крыма
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал Павла Королева ответственным и трудолюбивым человеком.
О смерти заместителя председателя совета министров Крыма Павла Королева сообщил глава республики Сергей Аксенов. Причину смерти он не сообщил.
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН сказал, что о Королеве у него останутся воспоминания как об ответственном, нацеленном на работу человеке.
«Мы не были лично знакомы, но по долгу своей работы, я многих знаю, со многими общаюсь. Это был человек, ориентированный на работу. Он один из немногих, кто будучи приезжим, так быстро включился в жизнь Крыма, в работу. Мог продвигать свои инициативы. У нем сложились самые хорошие воспоминания, как о представителе нашей команды», - отметил парламентарий.
Напомним, Павел Королев стал вице-премьером республики в декабре 2016 года. На своем посту он курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также комитета по государственной регистрации и кадастру. Ранее Королёв занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
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